2,650 ₽

куртка охранника зимняя черная необходима для специалистов охранных предприятий и служб безопасности при работе нa наружных постах в зимний период. Куртка охранника зимняя черная купить изготовлена из прочной ткани дюспо и синтепоном плотностью 450 грамм. Куртка зимняя охранника снабжена съемным капюшоном и воротником из искусственного или меха. Купить зимнюю куртку охранника черную форму для охраны недорого утепленные куртки для охраны выпускаются по ГОСТ Р 12.4.236-2011. Спецодежда выдается специалистам охранных предприятий и служб безопасности, инкассаторам. Утепленные куртки охранника являются элементом зимней спецодежды и приобретаются не на один год. Соответственно для этого внешний слой изготавливается из практичных полиамидных тканей с большим утепляющим слоем синтепона. Итак для более холодных регионов мы можем предложить куртка охранника зимняя черная с большим утеплителем.

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Зимняя спецодежда охранника выдается специалистам охранных предприятий а также всем кто задействован в охранной деятельности. Для производства зимних курток охранника выбираются износостойкие искусственные ткани с водоотталкивающей пропиткой. В качестве утеплителя используется синтепон плотностью 450 г/м². Куртка охранника зимняя черная легкая и теплая, легко стирается и быстро высыхает. Куртка с центральной застежкой на двухзамковой молнии с внутренним ветрозащитным клапаном. Воротник из искусственного меха (съемный, на молнии).

На плечах погоны, на которые можно крепить фальшпогоны. Два нагрудных и два утепленных нижних накладных кармана, два прорезных кармана для рук, внутренний карман для документов. Регулировка объема по талии и низу куртки. На куртке нижние врезные карманы и внутренний карман для документов, погоны на кнопках. Верхние карманы на молнии для удобства. Объем куртки регулируется по низу куртка охранника зимняя черная. ГОСТ Р 12.4.236-2007 Одежда специальная мужская и женская для защиты от пониженных температур (2-4 классы защиты).

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